السامرائي يلتقي السفير الياباني.. مباحثات حول مستجدات المنطقة وانعكاساتها على التنمية

وذكر بيان لمكتب ، ان الأخير "استقبل في مكتبه بالعاصمة السفيرَ الياباني لدى ، أكيرا إندو، حيث جرى بحث آفاق تطوير التعاون بين العراق واليابان، ولا سيما في مجالات الاستثمار وإعادة الإعمار ودعم مشاريع البنى التحتية".وأعرب السامرائي، وفق البيان، عن "شكره وتقديره للحكومة اليابانية، مثمّناً جهودها في المشروع الإنمائي المرتبط بالقرض الياباني، وإشادته بالدور الإنساني الداعم للعراق وبرامج المساندة التي تقدمها منذ سنوات".وتناول اللقاء "مستجدات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على الأمن والتنمية، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين، واستمرار التنسيق بما يسهم في دعم جهود الاستقرار والتنمية الاقتصادية، ويعزز علاقات الصداقة والتعاون بين الشعبين".