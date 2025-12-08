وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، أن "تراس اليوم الاثنين، اجتماع لطريق التنمية، بحضور وزيري النقل والصناعة، والمدير التنفيذي لصندوق للتنمية، وعدد من مستشاري رئيس ، والمديرين العامين، بالإضافة الى ممثلي شركتي KBR، واوليفر وايمن الاستشاريتين".وجرت خلال الاجتماع "مناقشة موضوع الشركة المدققة والتوقيتات المطروحة من قبلها، في ما يتعلق بإكمال تدقيق التصاميم السككية والبرية، ومناقشة كلف التصاميم للخط السككي والطريق البري، بجانب مناقشة خطط التشغيل المقدمة من شركتي وايمن و BTP".ووجه رئيس مجلس الوزراء "باختيار الخطة الأفضل وتقديم ملخص متكامل في الاجتماع القادم، مؤكداً ضرورة حسم الخيارات المطروحة للنقاش، مشيراً إلى أهمية المشروع لمستقبل العراق، وضرورة المضي بالعمل وتكثيفه مع المختصين، لإكمال متطلباته".واستعرض الاجتماع، وفق البيان، "نسب الإنجاز لجميع المشاريع المكونة الخاصة بمشروع الاستراتيجي، والآليات القانونية من قبل المختصين العراقيين وشركة KBR الاستشارية، لعقد تشغيل ميناء الكبير بنظام الإدارة المشتركة مع شركة موانئ ، بجانب تقديم شركة اولیفر وايمن شرحاً مفصلاً عن مبادئ اطلاق المرحلة الثالثة لدعم تفعيل المتطلبات التعاقدية لطريق التنمية، بعد ان أنجزت الشركة المرحلتين السابقتين".