الداخلية تنفي رفع رسوم البطاقة الوطنية الموحدة إلى 50 ألفاً

وذكر بيان صادر عن الوزارة، انه "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود توجيه من قبل (برفع رسوم إلى 50 ألف دينار بسبب العجز المالي)".وأضاف البيان، "إننا في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء غير الصحيحة، ندعو إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم نشر الأخبار الكاذبة والتأكد من المصادر المخولة الرسمية".