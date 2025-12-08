مصرع سائقين اثنين بحادث سير في البصرة (فيديو)

وقال المصدر في حديث لـ ، "وقع حادث مروري مروّع في قضاء غربي على قرب موقع الطمر الصحي، إثر تصادم واحتراق مركبتين ثقيلتين".

وأوضح المصدر أن "الحادث وقع بين شاحنة مرسيدس أكتروز خباطة وأخرى تريلة مرسيدس ما أدى إلى وفاة سائقي المركبتين".