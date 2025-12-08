ديالى تقرر تعطيل دوام المدارس يوم غد

قررت ، تعطيل الدوام في مدارس المحافظة يوم غد الثلاثاء.

وقالت المحافظة في بيان، إن " يعلن تعطيل الدوام الرسمي للمدارس فقط يوم غد الثلاثاء 2025/12/9".

وعزا البيان ذلك الى "الظروف الجوية".