العراق يقرر حجب لعبة اللودو

قررت وزارة ، حجب لعبة اللودو لحماية العائلة العراقية.

وقالت الوزارة في بيان، "قررت وزيرة الاتصالات وفقاً للصلاحيات المخولة لها وتنفيذا لقرارات حجب لعبة اللودو لحماية العائلة العراقية من مخاطرها المتزايدة وتأثيراتها السلبية على النسيج الإجتماعي، حيث باتت تسبب خلافات داخل العديد من الأسر بين الأزواج والزوجات نتيجة نظام الرهانات الذي يدفع نحو أفعال خطرة وغير مقبولة".

ويأتي قرار الحجب وفق البيان "بعد رصد ومتابعة مستمرة لمجموعة من الانتهاكات والمشاكل تسببت بها هذه اللعبة وبعضها من خلال غرف الدردشة الخاصة التي تتيح تواصلاً مباشراً في بيئة يتم تهيئتها للاستغلال الجنسي والابتزاز الإلكتروني إضافةً إلى نشر محتويات غير أخلاقية ومنحرفة تهدد الإستقرار الأسري والاجتماعي".