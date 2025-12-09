نقابة الأطباء تصدر بيانا بشأن تعيين أطباء دفعة 2024: لا يجوز التمييز والانتقاء

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
جمعنا الهوى
من
11:00 AM
الى
11:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
غارات إسرائيلية تستهدف جنوبي لبنان
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549452-639008742479898621.jpg
نقابة الأطباء تصدر بيانا بشأن تعيين أطباء دفعة 2024: لا يجوز التمييز والانتقاء
محليات
2025-12-09 | 05:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
420 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أصدرت نقابة الأطباء العراقيين، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن تعيين أطباء دفعة 2024، فيما شددت على أن تعيين جميع الأطباء هو حق قانوني لا يجوز الانتقاء أو التمييز فيه.
وقالت النقابة في بيان ورد لت
السومرية نيوز
، إن "نقابة الأطباء تابعت بقلقٍ بالغ ما تم تداوله مؤخرا حول وجود توجُّه لتعيين جزء من أطباء دفعة 2024 دون غيرهم، وبشكل يخالف أحكام القانون رقم 6 لسنة 2000 قانون التدرج الطبي، والذي ينص بوضوح على تعيين جميع
الخريجين
المستوفين للشروط وفق احتياجات القطاع الصحي وبمبدأ المساواة والعدالة".
وأضافت "وإذ تؤكد النقابة أن تعيين جميع الأطباء هو حق قانوني لا يجوز الانتقاء أو التمييز فيه، فإنها تشدد على ما يلي:
- رفض النقابة الكامل لأي إجراءات أو قرارات انتقائية تتعلق بتعيين جزء من دفعة 2024 دون الآخر، لما يمثّله ذلك من مخالفة صريحة للقانون وإضرار بمبدأ تكافؤ الفرص و يشكل خطرا على نظام التدرج الطبي في البلاد وضررا كبير على مستقبل جيل كامل من الأطباء حديثي التخرج.
- دعوة الجهات التنفيذية للالتزام بنصوص القانون رقم 6 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية، وتعيين جميع أطباء دفعة 2024 فوراً دون استثناء.
-تؤكد النقابة أنها لن تقبل المساس بحقوق الأطباء، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ
التعيين
بعدالة وشفافية.
-تجدد النقابة موقفها الداعم لخريجي دفعة 2024، وتُطمئنهم أن النقابة تقف إلى جانبهم لضمان حصولهم على حقهم القانوني في التكليف دون تأخير أو تجزئة.
وفي ختام بيانها، دعت نقابة الاطباء جميع المؤسسات الرسمية إلى "الالتزام بسيادة القانون واحترام حقوق الكوادر الطبية التي تعدّ خط الدفاع الأول عن صحة المواطن".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
نقابة محامين واسط تصدر توضيحا بشأن ما نشر عن اغتيال محامية بالمحافظة
03:01 | 2025-10-07
توجيه عسكري للمنتسبين بمراكز الاقتراع: لا يجوز التدخل والتأثير على رأي المواطنين بالانتخاب (فيديو)
02:41 | 2025-11-11
رئاسة الجمهورية تصدر بياناً بشأن اعتبار أنصار الله وحزب الله جماعات إرهابية
07:49 | 2025-12-05
الإعمار تصدر بيانا بشأن ارض الجادرية المخصصة للحشد الشعبي
08:51 | 2025-11-24
نقابة
الأطباء
تعيين
دفعة 2024
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الخريجين
التعيين
العراق
التنف
عدالة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
طفرة جديدة بأسعار الدولار في العراق
اقتصاد
41.9%
09:00 | 2025-12-08
طفرة جديدة بأسعار الدولار في العراق
09:00 | 2025-12-08
30 ساعة حاسمة.. تقسيم مفصّل عن شدة الامطار لكل محافظة
أخبار الطقس
28.01%
00:49 | 2025-12-09
30 ساعة حاسمة.. تقسيم مفصّل عن شدة الامطار لكل محافظة
00:49 | 2025-12-09
مقتل فنان مصري على يد زوج طليقته
دوليات
15.28%
11:46 | 2025-12-07
مقتل فنان مصري على يد زوج طليقته
11:46 | 2025-12-07
الدولار يسجل ارتفاعا أمام الدينار
اقتصاد
14.81%
04:42 | 2025-12-09
الدولار يسجل ارتفاعا أمام الدينار
04:42 | 2025-12-09
المزيد
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
05:40 | 2025-12-09
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
05:40 | 2025-12-09
ناس وناس
منطقة الشرطة الرابعة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-09
ناس وناس
منطقة الشرطة الرابعة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-09
من الأخير
ثياب الامبراطور في نسخة إطارية - من الأخير م٢ - حلقة ٩٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-08
من الأخير
ثياب الامبراطور في نسخة إطارية - من الأخير م٢ - حلقة ٩٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-08
Live Talk
الرضاعة الطبيعية بعد عمليات السليكون - Live Talk - الحلقة ١٧٦ | 2025
10:30 | 2025-12-08
Live Talk
الرضاعة الطبيعية بعد عمليات السليكون - Live Talk - الحلقة ١٧٦ | 2025
10:30 | 2025-12-08
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
الأكثر مشاهدة
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
05:40 | 2025-12-09
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
05:40 | 2025-12-09
ناس وناس
منطقة الشرطة الرابعة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-09
ناس وناس
منطقة الشرطة الرابعة بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٤ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-09
من الأخير
ثياب الامبراطور في نسخة إطارية - من الأخير م٢ - حلقة ٩٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-08
من الأخير
ثياب الامبراطور في نسخة إطارية - من الأخير م٢ - حلقة ٩٧ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-08
Live Talk
الرضاعة الطبيعية بعد عمليات السليكون - Live Talk - الحلقة ١٧٦ | 2025
10:30 | 2025-12-08
Live Talk
الرضاعة الطبيعية بعد عمليات السليكون - Live Talk - الحلقة ١٧٦ | 2025
10:30 | 2025-12-08
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
Biotic
مشاكل الجهاز الهضمي - م٤ Biotic - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
حصاد السومرية
مبعوثان ووفد.. ترامب يعزز لجنتي الاطار بـثالثة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٥ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-05
اخترنا لك
بعد جهود من وزير التربية.. مجلس الوزراء يوافق على استحداث جامعة الشرقاط
09:10 | 2025-12-09
الاعدام والمؤبد مرتين بحق طبيب قتل زوجته وعائلتها في اربيل
09:06 | 2025-12-09
بالمولات والاسواق.. القبض على 3 نساء يمتهنن سرقة المصوغات الذهبية من الحقائب
08:54 | 2025-12-09
تفاصيل جديدة عن مدرسة "الفاطميات".. مدرجة ضمن الهدم ولم تسجل اصابات
08:37 | 2025-12-09
من 3 شركات والسبب سعر الدولار.. القضاء يسترد 6 مليارات عن جريمة احتيال مالي
08:26 | 2025-12-09
التلميذات يتباكين.. سقف مدرسة ينهار خلال الدرس في البصرة
08:10 | 2025-12-09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.