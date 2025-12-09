نقابة الأطباء تصدر بيانا بشأن تعيين أطباء دفعة 2024: لا يجوز التمييز والانتقاء

وقالت النقابة في بيان ورد لت ، إن "نقابة الأطباء تابعت بقلقٍ بالغ ما تم تداوله مؤخرا حول وجود توجُّه لتعيين جزء من أطباء دفعة 2024 دون غيرهم، وبشكل يخالف أحكام القانون رقم 6 لسنة 2000 قانون التدرج الطبي، والذي ينص بوضوح على تعيين جميع المستوفين للشروط وفق احتياجات القطاع الصحي وبمبدأ المساواة والعدالة".وأضافت "وإذ تؤكد النقابة أن تعيين جميع الأطباء هو حق قانوني لا يجوز الانتقاء أو التمييز فيه، فإنها تشدد على ما يلي:- رفض النقابة الكامل لأي إجراءات أو قرارات انتقائية تتعلق بتعيين جزء من دفعة 2024 دون الآخر، لما يمثّله ذلك من مخالفة صريحة للقانون وإضرار بمبدأ تكافؤ الفرص و يشكل خطرا على نظام التدرج الطبي في البلاد وضررا كبير على مستقبل جيل كامل من الأطباء حديثي التخرج.- دعوة الجهات التنفيذية للالتزام بنصوص القانون رقم 6 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية، وتعيين جميع أطباء دفعة 2024 فوراً دون استثناء.-تؤكد النقابة أنها لن تقبل المساس بحقوق الأطباء، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ بعدالة وشفافية.-تجدد النقابة موقفها الداعم لخريجي دفعة 2024، وتُطمئنهم أن النقابة تقف إلى جانبهم لضمان حصولهم على حقهم القانوني في التكليف دون تأخير أو تجزئة.وفي ختام بيانها، دعت نقابة الاطباء جميع المؤسسات الرسمية إلى "الالتزام بسيادة القانون واحترام حقوق الكوادر الطبية التي تعدّ خط الدفاع الأول عن صحة المواطن".