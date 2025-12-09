العدل: تأهيل 3 آلاف حدث خلال عامين عبر برامج تعليمية ومهنية متكاملة

العدل: تأهيل 3 آلاف حدث خلال عامين عبر برامج تعليمية ومهنية متكاملةوقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "هذا الإنجاز جاء تنفيذًا لتوجيهات وزير العدل ، الذي شدّد على أهمية تطوير برامج التأهيل، وتمكين المودعين من مواصلة تعليمهم من خلال برامج محو الأمية وتعليم القراءة والكتابة، إلى جانب تدريبهم على حرف ومهارات مهنية تساعدهم في بناء مستقبل أفضل".وأوضحت أن "البرامج التدريبية شملت مهنًا متعددة، منها النجارة والحدادة وصيانة الأثاث، بالإضافة إلى الخياطة والحرف اليدوية التي أسهمت في تطوير قدرات المودعين وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وذلك بإشراف مدربين متخصصين داخل ورش تدريبية مجهزة بالكامل".وأضافت أن "الوزارة تعمل على تحديث ورش التدريب وتطوير المناهج المهنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، لضمان توفير فرص حقيقية للمودعين بعد خروجهم، وبما يساهم في تقليل معدلات العودة إلى السلوكيات السلبية وتعزيز الاندماج المجتمعي الإيجابي".