الأمطار "تهدأ" غداً.. والموجة الأعنف تعود الخميس

وذكر بيان للهيئة، "مع تقدم أخدود المنخفض العلوي وجبهة باردة سطحية، متوقع أن تستمر التحذيرات الجوية لمدن (السليمانية وديالى وواسط وميسان وشمال البصرة) نتيجة توقع هطول أمطار رعدية تمتاز بالغزارة والبرق والرعد مع رياح هابطة أحياناً".وأشار البيان، إلى "وجوب الانتباه والحذر خلال الساعات المقبلة، وتستمر التحذيرات حتى صباح الأربعاء، واحتمالية واردة لحدوث سيول محلية وعلى حدود المدن أعلاه إضافةً إلى توقعات بغرق الشوارع والمناطق غير المخدومة".وتابع: "في باقي المدن، فمتوقع أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال الفترة نفسها"، مبينة أن "أغلب مناطق وغرب انتهت فرصتها مؤقتاً عدا بعض التكونات الممطرة المتفرقة".وأكد، أنه "من المتوقع أن تنحسر الحالة الجوية خلال ظهر الأربعاء أو مساءً بشكل مؤقت مع استمرار بعض التكونات الممطرة في وأربيل وجنوب ليلاً، وتعود فرص الأمطار يومي الخميس والجمعة في أماكن متفرقة شمال وجنوب البلاد وشرقها".