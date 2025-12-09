من 3 شركات والسبب سعر الدولار.. القضاء يسترد 6 مليارات عن جريمة احتيال مالي

وذكر بيان لإعلام ، ورد لـ ، انه "تم استرداد المبلغ من ثلاث شركات مخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل اموال خارج البلد بطرق احتيالية".يذكر أن وبجهود كبيرة وبأشراف من قبل قاضي اول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع اسلوب مخالف للقانون للحصول على ارباح كبيرة وبما يضر بالمال العام.