تفاصيل جديدة عن مدرسة "الفاطميات".. مدرجة ضمن الهدم ولم تسجل اصابات

وذكرت التربية في بيان ورد لـ ، انه "تم سقوط جزء من طلاء الجص (اللبخ) من سقف احد صفوف مدرسة الفاطميات الابتدائية للبنات في منطقة أبي صخير صباح اليوم الثلاثاء 2025/12/9 دون أضرار أو خسائر تذكر".وتابعت، ان "المدرسة تم بناؤها من قبل الأهالي عام 2007 / ست صفوف وهي مدرجة من قبل المحافظة ضمن مشاريع الهدم وإعادة البناء والمشروع متوقف بسبب عدم اقرار الموازنة".واكملت، انه "تم توجيه شعبة الأبنية المدرسية لاجراء كشف عاجل يوم الخميس القادم".