بالمولات والاسواق.. القبض على 3 نساء يمتهنن سرقة المصوغات الذهبية من الحقائب

وذكر المصدر لـ ، انه "بعد امتهانهن سرقة المواطنين في المولات والأسواق والمناطق المزدحمة ضمن جانب .تمكنت مفارز مكافحة إجرام من القبض على مجموعة مكوّنة من ثلاث نساء بتهمة سرقة المصوغات الذهبية والمبالغ المالية من داخل الحقائب النسائية".وتابع، انه "تم إيداعهن التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهن وفق القانون".