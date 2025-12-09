الاعدام والمؤبد مرتين بحق طبيب قتل زوجته وعائلتها في اربيل

وذكر مصدر امني لـ ، ان "محكمة جنايات ، اصدرت حكماً بالإعدام والسجن المؤبد مرتين بحق الدكتور سيروان محمود".واشار الى ان "الدكتور سيروان محمود، وهو طبيب جراح ومدير مستشفى أهلي في أربيل، أقدم على ارتكاب "مجزرة عائلية" في مارس 2025، وتضمنت جريمته قتل أربعة أفراد من عائلة زوجته بمسدس داخل منزلهم في حي "فرمانبران".وكان سيروان محمود، والذي كان يعمل طبيباً، قد أقدم مساء آذار من هذا العام، في حي فرمانبران بأربيل، على اطلاق النار على منزل حماه، مما أدى إلى مقتل والدة ووالدة زوجته، وزوجته وشقيقة زوجته، وبعد الحادث فرّ هارباً، لكن في اليوم التالي الذي صادف 14 آذار، أعلنت مديرية أمن أربيل عن اعتقال الطبيب، حيث صدر أمر اعتقاله وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.