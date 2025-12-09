بعد جهود من وزير التربية.. مجلس الوزراء يوافق على استحداث جامعة الشرقاط

وذكر بيان لمكتب وزير التربية، انه "أثمرت جهود وزير التربية إبراهيم النامس عن استحداث جامعة الشرقاط بعد موافقة ، في خطوةٍ تُعد إنجازًا كبيرًا يضاف إلى سلسلة المواقف الوطنية والمجتمعية التي تبناها الدكتور النامس تجاه أبناء مدينته".وقد لاقى القرار، وفق البيان، "ترحيبًا واسعًا من الأوساط الشعبية والتعليمية لما يحمله من أهمية في تعزيز واقع وفتح آفاق جديدة لأبناء القضاء ومحافظة عمومًا".وأضاف البيان، ان "أبناء الشرقاط توجهوا بجزيل الشكر والتقدير إلى إبراهيم النامس على هذه البصمة النوعية التي تسهم في دعم الاستقرار والتنمية في مدينتهم ومحافظتهم؛ وتوفير بيئة أكاديمية تليق بطموحات شبابها".