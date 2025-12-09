جمعوا اموال بحجة تبرعات خيرية.. اعتقال 4 اشخاص في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تمكنت مفارز نجدة الشعلة، وبالتنسيق مع مركز شرطة ، من إلقاء القبض على أربعة أشخاص يقومون بجمع الأموال من المواطنين بحجة التبرع ومساعدة المحتاجين، مدّعين انتماءهم لإحدى الجمعيات الخيرية غير الحكومية".وتابعت، انه "جاءت العملية بعد رصد تحركاتهم ضمن المنطقة، حيث كانوا يمارسون نشاطهم الوهمي أمام المواطنين لجمع التبرعات، ليتبيّن بعد التحقيق الأولي أنهم لا يمتلكون أي تخويل رسمي أو صفة قانونية تتيح لهم جمع الأموال".ولفتت الى انه "اتُّخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة أصوليًا داخل مركز شرطة ، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة".