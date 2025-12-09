بعد إغلاقه بسبب السيول.. إعادة فتح جسر حيوي على طريق بغداد - كركوك

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في ، نؤاس صباح شاكر، للوكالة الرسمية وتابعته : "إن الدفاع المدني نجح في إعادة فتح الطريق الرئيسي الذي يربط بين وكركوك، وتحديداً - مفرق (حفتخار)، بعد أن تم إغلاقه لعدة ساعات نتيجة السيول القادمة من ".وأشار إلى أنَّ " المدني تواصل جهودها لمتابعة الأحوال الجوية والطقس، وتبذل كل ما في وسعها لضمان التدخل السريع ومعالجة الحالات الطارئة المحتملة نتيجة لزيادة سرعة الرياح وهطول الأمطار الغزيرة في بغداد والمحافظات الأخرى.