تحالف العزم يدعو لتسريع عمليات الإغاثة في إقليم كردستان

دعا تحالف العزم، مساء الثلاثاء، الى تسريع عمليات الإغاثة في إقليم بعد الأمطار الغزيرة.

وجاء في بيان للتحالف، "يتابع تحالف العزم بقلق شديد ما تعرّض له أهلُنا في من فيضانات وأمطار غزيرة أدّت إلى وقوع ضحايا ومصابين، وإلى أضرار كبيرة في الممتلكات والبنى الأساسية في عدد من المناطق".

وأضاف البيان "إذ نُعبّر عن بالغ الحزن والأسى لهذه الحوادث المؤلمة، فإننا نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين، والرحمة لمن ارتقوا جراء هذه الكارثة".

وأكد التحالف تضامنه "الكامل مع مواطني الإقليم في هذا الظرف الصعب"، داعيا الجهات الاتحادية المختصة إلى "التنسيق العاجل مع حكومة الإقليم لتأمين ما يلزم من دعم وإسناد، وتسريع عمليات الإغاثة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين والتخفيف من آثار هذه الأزمة".