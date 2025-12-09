الموارد المائية تعلق على الأمطار والسيول: فرصة لتعزيز المخزون المائي

اعتبرت ، الثلاثاء، أن موجة الأمطار والسيول الراهنة فرصة لتعزيز المخزون المائي بعد سنوات الجفاف.

وقالت الوزارة في بيان، إن "البلاد تشهد حاليًا موجة أمطار غزيرة مصحوبة بسيول، تُشكّل فرصة مهمة لتعزيز الموارد المائية بعد تراجعها في المواسم السابقة".

وأضاف البيان "تجاوزت كمية التساقط في بعض المناطق 120 ملم، ما أدى إلى موجات فيضانية، لاسيما في الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من "، موضحا أن "الأحواض العليا لنهرَي والفرات، وخاصة حَوضي الأعلى والزاب الأسفل وحوض ، تأثرت بشكل كبير، مما أدى إلى ورود سيول بمعدلات متفاوتة".

ولفتت الوزارة الى أنها تعمل "حاليًا على توجيه هذه السيول والأمطار المتساقطة نحو سدود وخزانات البلاد، بهدف تعزيز المخزون المائي الذي تراجع إلى مستويات متدنية خلال مواسم الجفاف السابقة وقلة الإيرادات المائية".

وتمثل هذه الأمطار، وفقًا للبيان، "فرصة لإعادة التوازن إلى الموارد المائية، وتأمين احتياجات الري للمناطق الزراعية في كافة المحافظات، وخاصة محافظات الوسط والجنوب، واستكمال الرية الأولى للموسم الشتوي الحالي، مما يدعم الإنتاج الزراعي ويقلل آثار الشح المائي".

وتابع البيان أن "الوزارة تستفيد من هذه السيول، حسب مناطق ورودها، أيضًا في إعادة إغمار مناطق الأهوار التي عانت من تدنٍ كبير في مناسيب المياه، وتحسين بيئة ودفع اللسان الملحي لتخفيف آثاره على ".