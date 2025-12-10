طقس العراق.. أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة حتى الأحد المقبل

طقس .. أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة حتى الأحد المقبل– محلياتتوقعت للأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، حالة الطقس في البلاد خلال الأيام المقبلة، مشيرة الى ان طقس العراق ستشهد انخفاضا بدرجات الحرارة وأمطار متفرّقة تستمر حتى يوم الأحد من الأسبوع المقبل.وقالت الهيئة في بيان تابعته نيوز، إن "طقس يوم غد الخميس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً في المنطقتين الشمالية والجنوبية، كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر في أغلب مدن البلاد ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في ، ومدى الرؤية الأفقية (5-7) كم وفي الضباب والمطر (2-4) كم وفي بعض المناطق التي يتشكل فيها الضباب قد يصل الى أقل من 1 كم".وأضافت الهيئة، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات العراق، كالتالي: 13، دهوك 14، 15، 17، 18، والأنبار وميسان والنجف الأشرف 19، وديالى وواسط وذي قار والمثنى 20، والبصرة وكربلاء 21، وبابل 22".وتابعت الهيئة، أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً على العموم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في أماكن متفرقة من البلاد تكون رعدية أحياناً، كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر في أغلب مدن البلاد يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية، ومدى الرؤية الأفقية (5-7) كم وفي الضباب والمطر (2-4) كم وفي بعض المناطق التي يتشكل فيها الضباب قد يصل الى أقل من 1 كم".وأشارت الهيئة إلى، أن "طقس يوم السبت القادم سيكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر في المنطقتين الوسطى والشمالية، كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر في أغلب مدن البلاد ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم، ومدى الرؤية الأفقية (5-7) كم وفي الضباب والمطر (2-4) كم وفي بعض المناطق التي يتشكل فيها الضباب قد يصل الى أقل من 1كم".وتوقعت الهيئة، أن "يوم الأحد سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط أمطار في مناطق متفرقة من البلاد وخاصة الشرقية منها، كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر في أغلب مدن البلاد ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم ومدى الرؤية الأفقية (5-7) كم وفي الضباب والمطر (2-4) كم وفي بعض المناطق التي يتشكل فيها الضباب قد يصل الى أقل من 1 كم".