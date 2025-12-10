الخطوط التركية تلغي جميع رحلات إسطنبول - كركوك بسبب سوء الطقس

وأفادت "الخطوط الجوية التركية"، أن "سوء الأحوال الجوية، وضعف الرؤية والرياح القوية مع هطول أمطار غزيرة، كانت السبب الرئيسي وراء إلغاء رحلاتها إلى "، مشددة على أن قرار الإلغاء جاء حفاظاً على سلامة الركاب وطاقم الطائرة.وأشارت الشركة إلى أنها ستبلغ الركاب بالمستجدات عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، كما وفرت إمكانية إعادة الحجز مجاناً أو استرداد قيمة التذاكر بالكامل دون أي خصم، حتى تتحسن الأحوال الجوية وتعود الرحلات إلى جدولها الطبيعي.وخلال اليومين الماضيين، شهدت عدة محافظات عراقية عواصف مطرية غزيرة، ما أثر على حركة الطرق والمطارات، في حين من المتوقع استمرار هطول الأمطار.