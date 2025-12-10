في اصطفاف الغد.. التربية توجه بالاحتفال بيوم النصر واستذكار أرواح الشهداء



ـ محلي



وجهت ، اليوم الأربعاء، بتخصيص أولى (15) دقيقة من اصطفاف يوم غد الخميس وقتاً لاستذكار أرواح الشهداء والاحتفال بيوم تحقيق النصر.





وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "تثميناً وعرفاناً للتضحيات التي قدمها ابطال وبمناسبة تحرير الاراضي العراقية من الارهاب، وجه وزير التربية المؤسسات التربوية، بتخصيص اول (15) دقيقة من اصطفاف يوم غد الخميس وقتا لاستذكار أرواح الشهداء الطاهرة، والاحتفال بيوم تحقيق النصر العراقي على الأعداء".