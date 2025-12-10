السفارةُ العراقية في أنقرة تصدر أول فيزا إلكترونية خارج العراق

وذكرت السفارة في بيان، أن "سفير جمهوريةِ لدى الجمهورية التركية، ، افتتح منظومةَ إصدارِ الفيزا الإلكترونيّة في مقرّ السفارة بالعاصمة ، وبحضور مدير عام والإقامة، الفريق الحقوقي ".وأضاف البيان، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار جهود وزارتي الخارجية والداخلية لتطوير الخدمات القنصلية وتعزيز التحوّل الرقمي، بما يسهّل إجراءات منح التأشيرات ويقلّل الوقت والجهد على المراجعين من المواطنين الأتراك الراغبين بزيارة العراق".وأشار إلى، أن "هذا المشروع يعد جزءاً من مساعي للارتقاء بالخدمات الحكومية ومواكبة التطوّر التكنولوجي العالمي، بما يخدم المواطنين الأجانب والزائرين على حدّ سواء".وأكد السفير ماجد اللجماوي، أنّ "إطلاق هذه المنظومة يأتي بهدف تقديم خدمات أكثر سلاسة ومرونة، والاستفادة من التحوّل الرقمي لتسهيل مهمة المراجعين وتعزيز جودة العمل القنصلي".من جانبه، أوضح الفريق الحقوقي، ، أنّ "المنظومة تمثّل خطوة مهمة في تحديث قطاع إصدار التأشيرات".وأوضح، أن "الاعتماد على الحديثة يسهم في رفع كفاءة العمل وتقليل الوقت المستغرق، ويعزّز ثقة المواطنين والزوار بالخدمات المقدَّمة".