ظاهرة "غريبة" في السماوة: بخار ماء ساخن وهواء حار بعد الأمطار! (فيديو)

أثار مشهد نادر في استغراب المواطنين بعد موجة الأمطار الأخيرة، حيث نشر خبير الأنواء الجوية، ، مشاهد تظهر انبعاث بخار ماء ساخن مع هواء حار من فتحة أرضية في المدينة.

المشاهد ادناه: وخلال اليومين الماضيين، شهدت عدة محافظات عراقية عواصف مطرية غزيرة، ما أثر على حركة الطرق والمطارات، في حين من المتوقع استمرار هطول الأمطار.







