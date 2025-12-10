الولايات المتحدة تجدد التزامها بالشراكة مع العراق في ذكرى النصر

وذكرت السفارة في بيان، أنه "بعد ثماني سنوات على تحقيق انتصاره الإقليمي على تنظيم الإرهابي، نكرم قوات الأمن العراقية وأعضاء وكلَّ من قدّم التضحيات في سبيل مكافحة الإرهاب".وأشارت الى أن " تؤكد استمرار التزامها بالشراكة مع العراق تعزيزاً لسيادته وبناءً لمستقبل أكثر ازدهاراً".