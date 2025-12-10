محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غدٍ الخميس بسبب الأمطار – عاجل

وذكر المجلس، في بيان إنه "بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار ولفسح المجال أمام الدوائر الخدمية القيام بواجباتها، قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس المصادف 11 كانون الأول للدوائر كافة عدا الأمنية والخدمية".