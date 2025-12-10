النجف الأشرف: تعطيل دوام المدارس يوم غد الخميس

وذكر بيان لمجلس المحافظة ورد لـ ، انه " تقرر منح محلية لجميع المدارس في المحافظة ليوم غد الخميس المصادف 11/ 12".واشار الى ان "التعطيل بسبب آثار الامطار على المدارس".