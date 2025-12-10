تحذير جوي.. ضباب كثيف وانعدام للرؤية في هذا الوقت

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنه "يتوجب الحذر فجر وصباح يوم الخميس من تدني الرؤية الأفقية بسبب تشكل موجات من الضباب الكثيف في اماكن عديدة من مدن البلاد خصوصا المناطق الصحراوية بسبب ارتفاع معدلات الرطوبة".وأشارت الى انه "لذلك يتوجب الحذر لسالكي الطرق الخارجية من انعدام الرؤية".