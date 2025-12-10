اليكم المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غداً

وأعلن ، في وقت سابق، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس للدوائر كافة عدا الأمنية والخدمية.وقال المجلس، في بيان، إنه "بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار ولفسح المجال أمام الدوائر الخدمية القيام بواجباتها، قرر مجلس تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس المصادف 11 كانون الأول للدوائر كافة عدا الأمنية والخدمية".بدورها، اعلنت ، قبل ساعات، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بسبب الأمطار.وذكر بيان للمحافظة ورد لـ ، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الخميس في جميع دوائر ومؤسسات الدولة"، مشيراً الى ان "التعطيل جاء بسبب سوء الأحوال الجوية".من جانبه، أعلن ، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس.وذكر المجلس في بيان ورد لـ نيوز، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بكافة المدارس والدوائر ما عدا الخدمية منها، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية".وكذلك، اعلنت ، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم غدٍ الخميس.وذكر مجلس المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم غدٍ الخميس بسبب الأمطار".الى ذلك، أعلن ، قبل قليل، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم غد الخميس بسبب آثار الامطار.وذكر بيان لمجلس المحافظة ورد لـ السومرية نيوز، انه " تقرر منح محلية لجميع المدارس في المحافظة ليوم غد الخميس المصادف 11/ 12"، مشيراً الى ان "التعطيل بسبب آثار الامطار على المدارس".