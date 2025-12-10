المالية توقف التعيينات والترفيعات والعلاوات ونقل الخدمات

قررت ، الأربعاء، وقف التعيينات والترفيعات والعلاوات ونقل الخدمات حتى إقرار موازنة 2026.



ووفق ، "قررت إيقاف جميع التعيينات والترفيعات والعلاوات ونقل خدمات الموظفين، وذلك حتى إقرار موازنة العام 2026".

وسبق أن حدد المستشار المالي للحكومة، ، مسارين محتملين لموازنة العام المقبل والوضع المالي في 2026، حيث اما يكون وفق الوضع الحالي لناحية الانفاق على التوظيف والاستثمار وزيادة الديون داخليا، او تقليص الانفاق وزيادة الجبايات.