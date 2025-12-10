في السليمانية وكركوك.. تضرر مئات العوائل جراء السيول

أعلنت جمعية ، عن تضرر مئات العوائل بسبب السيول الجارفة في محافظتي وكركوك.

وذكرت الجمعية في بيان رسمي لها، أن "محافظتي وكركوك تُعدّان الأكثر تضرراً من بقية المحافظات"، مشيرة الى "تضرر ونزوح مئات العوائل في ، توزعت في أقضية وكفري وكلار، والتي تعرّضت لموجات سيول أدت إلى جرف وانهيار عدد كبير من المنازل، ما اضطر هذه العوائل إلى مغادرة مساكنها واللجوء إلى المدارس وجامعة شرمو والمعهد الفني بوصفها مراكز إيواء مؤقتة".

وأضاف البيان أن " شهدت بدورها أضراراً في عدد من القرى والجسور المؤدية إلى المحافظة، وكانت ناحية ليلان من أكثر المناطق تضرراً، ولاسيما قريتي يارمجة وزندانه، حيث تم إخلاء عشرات العوائل التي تضررت منازلها بالتعاون مع فرق الدفاع المدني في المحافظة".



وأكدت جمعية أنها "مع بداية الأزمة، باشرت فوراً بتقديم المساعدات الإغاثية والغذائية للعوائل المتضررة، فضلاً عن إرسال عيادة طبية متنقلة الى محافظة لتقديم الخدمات الصحية للعوائل النازحة"، مؤكدة "مشاركة فرق المستجيب الأول وفرق الإنقاذ التابعة لها بالتنسيق مع فرق الدفاع المدني في إنقاذ العوائل التي حاصرتها السيول".