إغلاق مطار بغداد أمام الرحلات الجوية بشكل مؤقت

قررت ، إغلاق أمام الرحلات الجوية بشكل مؤقت لسوء الأحوال الجوية.

وقال مدير الاعلام في ميثم في بيان، "إغلاق أمام الرحلات الجوية بشكل مؤقت نتيجة لسوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤيا".

وأضاف أنه "سيتم اعلامكم في حال تم افتتاح المطار أمام الرحلات بعد تحسن الاجواء".