بالصور.. أجواء ضبابية تغزو شوارع وأزقة بغداد صباح اليوم

شهدت العاصمة ، صباح اليوم الخميس، أجواءً ضبابية غزت شوارع وأزقة المدينة، مما قلل مستوى الرؤية، وسط تحذيرات للسائقين بضرورة الانتباه وتقليل السرعات.



أدناه مجموعة من الصور:

