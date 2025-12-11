بعد موجة الضباب.. مديرية المرور تصدر توجيها للسائقين



وقالت المديرية في بيان ورد لـ ، "نهيب بكافة الاخوة مستخدمي الطريق وخصوصا على الطرق الخارجية الالتزام بالسرعة المحددة لسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق".

وشهدت العاصمة ، صباح اليوم الخميس (11 كانون الأول 2025) أجواءً ضبابية غزت شوارع وأزقة المدينة، مما قلل مستوى الرؤية، وسط تحذيرات للسائقين بضرورة الانتباه وتقليل السرعات.