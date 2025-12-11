في ثلاث محافظات.. العدل تطلق خدمة فتح الأضابير التنفيذية إلكترونياً

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على توجيهات الوزير برقمنة العمل في الدوائر العدلية، اطلقت خدمة فتح الأضابير التنفيذية إلكترونياً في ثلاث محافظات، لتشمل مديريات تنفيذ الثانية، والناصرية الثانية، والرمادي، وذلك بالتعاون مع ودائرة التخطيط العدلي".وأوضحت أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، حيث بات بإمكان المواطنين فتح الأضابير عبر منصة أور للخدمات الحكومية باستخدام الهواتف أو الحواسيب الشخصية، من دون الحاجة إلى الحضور الميداني، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الزخم على دوائر التنفيذ".وأضافت أن "العمل مستمر بالتنسيق مع العدلي ومركز البيانات الوطني لتوسيع قاعدة ، وشمول جميع مديريات التنفيذ تباعاً بهذا المشروع، الذي يُعد محوراً أساسياً في مسار التحول الرقمي الذي تتبناه الوزارة لتعزيز كفاءة العمل وتقديم خدمات عدلية عصرية للمواطنين".