في ثلاث محافظات.. العدل تطلق خدمة فتح الأضابير التنفيذية إلكترونياً

محليات

2025-12-11 | 02:41
في ثلاث محافظات.. العدل تطلق خدمة فتح الأضابير التنفيذية إلكترونياً
السومرية نيوز ـ محلي

أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، إطلاق خدمة فتح الأضابير التنفيذية إلكترونياً في ثلاث محافظات ضمن مشروع التحول الرقمي.


وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على توجيهات الوزير خالد شواني برقمنة العمل في الدوائر العدلية، اطلقت خدمة فتح الأضابير التنفيذية إلكترونياً في ثلاث محافظات، لتشمل مديريات تنفيذ الموصل الثانية، والناصرية الثانية، والرمادي، وذلك بالتعاون مع مركز البيانات الوطني ودائرة التخطيط العدلي".

وأوضحت أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، حيث بات بإمكان المواطنين فتح الأضابير عبر منصة أور للخدمات الحكومية باستخدام الهواتف أو الحواسيب الشخصية، من دون الحاجة إلى الحضور الميداني، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الزخم على دوائر التنفيذ".

وأضافت أن "العمل مستمر بالتنسيق مع دائرة التخطيط العدلي ومركز البيانات الوطني لتوسيع قاعدة الخدمات الإلكترونية، وشمول جميع مديريات التنفيذ تباعاً بهذا المشروع، الذي يُعد محوراً أساسياً في مسار التحول الرقمي الذي تتبناه الوزارة لتعزيز كفاءة العمل وتقديم خدمات عدلية عصرية للمواطنين".
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
Play
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ د. خالد الملا - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٦ | season 1
15:00 | 2025-12-10
Play
الشيخ د. خالد الملا - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٦ | season 1
15:00 | 2025-12-10
من الأخير
Play
من الأخير
منصات تزعزع النظام.. وذكرى النصر بلا مراجعة - من الأخير م٢ - حلقة ٩٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-10
Play
منصات تزعزع النظام.. وذكرى النصر بلا مراجعة - من الأخير م٢ - حلقة ٩٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-10
Play
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-10
Live Talk
Play
Live Talk
المرأة العراقية تلهم العالم - Live Talk - الحلقة ١٧٨ | 2025
10:30 | 2025-12-10
Play
المرأة العراقية تلهم العالم - Live Talk - الحلقة ١٧٨ | 2025
10:30 | 2025-12-10
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
Play
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
Play
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
05:40 | 2025-12-09
Play
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
05:40 | 2025-12-09
عشرين
Play
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
Play
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
Play
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
Play
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
اخترنا لك
جثث الموتى تظهر!.. انهيار في مقبرة وادي السلام بالنجف بسبب الأمطار (فيديو)
04:14 | 2025-12-11
النقل تعلن إعادة فتح الأجواء في مطارات بغداد والنجف وكركوك
04:08 | 2025-12-11
نقابة أطباء الأسنان تدعو لرفع معدلات القبول في الكليات الحكومية والأهلية (وثيقة)
03:46 | 2025-12-11
الأمطار تنعش الموسم الشتوي.. والزراعة: رية الإنبات للحنطة أُنجزت بنجاح
03:43 | 2025-12-11
القضاء يوضح حول قرار المحاسبة على التصريحات الداعية لإسقاط النظام
03:10 | 2025-12-11
تمديد إغلاق مطار بغداد الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية الى الواحدة ظهرا
02:14 | 2025-12-11

