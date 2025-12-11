نقابة أطباء الأسنان تدعو لرفع معدلات القبول في الكليات الحكومية والأهلية (وثيقة)

وبحسب وثيقة تابعتها ، أن "الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود زيادة كبيرة في أعداد الطلبة المقبولين في كليات طب الأسنان، حيث ارتفع العدد من نحو 1600 طالب إلى أكثر من 6500 خلال العام الدراسي 2023–2024، وهذه زيادة تفوق الحاجة الفعلية للسوق".وتابعت أن "هذا التوسع يتعارض مع المؤشرات الصحية المعتمدة دولياً والتي تقدر الحاجة الحقيقية لطبيب أسنان واحد لكل 700 مواطن، في حين بلغ العدد في 29 ألف طبيب، وهي نسبة تفوق الحاجة الفعلية بنحو ثلاثة أضعاف".