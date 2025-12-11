النقل تعلن إعادة فتح الأجواء في مطارات بغداد والنجف وكركوك

وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم في تصريح للوكالة الرسمية، "تم إعادة فتح الأجواء في مطاري والنجف الأشرف الدوليين، بالاضافة الى ".وقررت منذ ليلة أمس الأربعاء (10 كانون الأول 2025) إيقاف حركة الملاحة الجوية بسبب سوء الأحوال الجوية، ثم قررت تمديد الايقاف حتى الساعة 12 من ظهر اليوم الخميس.