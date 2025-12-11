جثث الموتى تظهر!.. انهيار في مقبرة وادي السلام بالنجف بسبب الأمطار (فيديو)

وبحسب المتداول، فإن القبور الواقعة على حافة التلال والمرتفعات كانت الأكثر تضرراً، حيث أدت شدة الأمطار إلى تهدّم أجزاء منها وانجراف تربتها.واتّهم مدوّنون عدداً من الدفّانين بالتسبب في هذه المشكلة، نتيجة الدفن قرب حواف التلال والبناء على المرتفعات، ما يجعل القبور عرضة للانهيار عند أي موجة مطر قوية.وتظهر الصور المتداولة حجم الضرر في بعض المقاطع، بينما لم ترد بعد أي توضيحات رسمية من الجهات المختصة بشأن الإجراءات المتخذة لمعالجة الأضرار أو منع تكرارها.