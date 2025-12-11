جثث الموتى تظهر!.. انهيار في مقبرة وادي السلام بالنجف بسبب الأمطار (فيديو)

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
11:45 AM
الى
12:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549637-639010414355768226.jpg
جثث الموتى تظهر!.. انهيار في مقبرة وادي السلام بالنجف بسبب الأمطار (فيديو)
محليات
2025-12-11 | 04:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
2,246 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صوراً تظهر انهيار عدد من القبور في مقبرة وادي السلام بمحافظة
النجف
الأشرف، جراء موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الساعات الماضية.
وبحسب المتداول، فإن القبور الواقعة على حافة التلال والمرتفعات كانت الأكثر تضرراً، حيث أدت شدة الأمطار إلى تهدّم أجزاء منها وانجراف تربتها.
واتّهم مدوّنون عدداً من الدفّانين بالتسبب في هذه المشكلة، نتيجة الدفن قرب حواف التلال والبناء على المرتفعات، ما يجعل القبور عرضة للانهيار عند أي موجة مطر قوية.
وتظهر الصور المتداولة حجم الضرر في بعض المقاطع، بينما لم ترد بعد أي توضيحات رسمية من الجهات المختصة بشأن الإجراءات المتخذة لمعالجة الأضرار أو منع تكرارها.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
سيول تجتاح وادي الشاي شرق طوز خورماتو في صلاح الدين (فيديو)
04:40 | 2025-12-08
انهيار جسر في طوزخورماتو بسبب السيول
02:27 | 2025-12-10
بالفيديو.. تساقط الامطار في النجف الاشرف
12:45 | 2025-11-14
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غدٍ الخميس بسبب الأمطار – عاجل
08:12 | 2025-12-10
جثث الموتى تظهر!
انهيار في مقبرة وادي السلام بالنجف بسبب الأمطار (فيديو)
السومرية نيوز
محافظة النجف
سومرية نيوز
السومرية
النجف
الموت
سومر
الجت
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غدٍ الخميس بسبب الأمطار – عاجل
محليات
33.61%
08:12 | 2025-12-10
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غدٍ الخميس بسبب الأمطار – عاجل
08:12 | 2025-12-10
أول تعليق لمدرب العراق بعد الخسارة من الجزائر
رياضة
25.75%
15:00 | 2025-12-09
أول تعليق لمدرب العراق بعد الخسارة من الجزائر
15:00 | 2025-12-09
اليكم المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غداً
محليات
22.43%
11:32 | 2025-12-10
اليكم المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غداً
11:32 | 2025-12-10
المنتخب الاولمبي يجتاز الامارات بهدف ويتأهل للدور القادم من كأس الخليج
رياضة
18.21%
09:12 | 2025-12-10
المنتخب الاولمبي يجتاز الامارات بهدف ويتأهل للدور القادم من كأس الخليج
09:12 | 2025-12-10
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
مايك السومرية
الشيخ د. خالد الملا - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٦ | season 1
15:00 | 2025-12-10
مايك السومرية
الشيخ د. خالد الملا - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٦ | season 1
15:00 | 2025-12-10
من الأخير
منصات تزعزع النظام.. وذكرى النصر بلا مراجعة - من الأخير م٢ - حلقة ٩٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-10
من الأخير
منصات تزعزع النظام.. وذكرى النصر بلا مراجعة - من الأخير م٢ - حلقة ٩٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-10
Live Talk
المرأة العراقية تلهم العالم - Live Talk - الحلقة ١٧٨ | 2025
10:30 | 2025-12-10
Live Talk
المرأة العراقية تلهم العالم - Live Talk - الحلقة ١٧٨ | 2025
10:30 | 2025-12-10
52 دقيقة
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
52 دقيقة
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
05:40 | 2025-12-09
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
05:40 | 2025-12-09
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
مايك السومرية
الشيخ د. خالد الملا - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٦ | season 1
15:00 | 2025-12-10
مايك السومرية
الشيخ د. خالد الملا - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٦ | season 1
15:00 | 2025-12-10
من الأخير
منصات تزعزع النظام.. وذكرى النصر بلا مراجعة - من الأخير م٢ - حلقة ٩٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-10
من الأخير
منصات تزعزع النظام.. وذكرى النصر بلا مراجعة - من الأخير م٢ - حلقة ٩٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-10
Live Talk
المرأة العراقية تلهم العالم - Live Talk - الحلقة ١٧٨ | 2025
10:30 | 2025-12-10
Live Talk
المرأة العراقية تلهم العالم - Live Talk - الحلقة ١٧٨ | 2025
10:30 | 2025-12-10
52 دقيقة
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
52 دقيقة
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
05:40 | 2025-12-09
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
05:40 | 2025-12-09
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
اخترنا لك
الهلال الأحمر يوزع مواد غذائية واغاثية لمتضرري السيول في السليمانية وكركوك
07:25 | 2025-12-11
متى يبدأ شهر رجب 1447؟
07:12 | 2025-12-11
الموارد المائية تكشف: الأمطار رفعت مخزون السدود بأكثر من 700 مليون متر مكعب
06:00 | 2025-12-11
النقل تعلن إعادة فتح الأجواء في مطارات بغداد والنجف وكركوك
04:08 | 2025-12-11
نقابة أطباء الأسنان تدعو لرفع معدلات القبول في الكليات الحكومية والأهلية (وثيقة)
03:46 | 2025-12-11
الأمطار تنعش الموسم الشتوي.. والزراعة: رية الإنبات للحنطة أُنجزت بنجاح
03:43 | 2025-12-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.