مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
الموارد المائية تكشف: الأمطار رفعت مخزون السدود بأكثر من 700 مليون متر مكعب

محليات

2025-12-11 | 06:00
الموارد المائية تكشف: الأمطار رفعت مخزون السدود بأكثر من 700 مليون متر مكعب
السومرية نيوز – محليات

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، ارتفاع الخزين المائي في السدود لأكثر من 700 مليون متر مكعب نتيجة بفضل الأمطار الغزيرة والمتوسطة التي شهدتها مختلف المحافظات.

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنها تتابع ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أرقام ومعلومات غير دقيقة حول كميات الأمطار والسيول والإيرادات المائية في العراق.

وأكدت الوزارة على أهمية الاعتماد على بياناتها الرسمية كمصدر دقيق وموثوق يعكس الواقع الفعلي، معلنة عن قيامها بسلسلة من الإجراءات الناجحة لإدارة الواردات المائية الأخيرة، والتي أسفرت عن تحقيق منافع كبيرة، تمثلت برفع الخزين المائي في السدود بأكثر من 700 مليون متر مكعب بفضل الأمطار الغزيرة والمتوسطة التي شهدتها مختلف المحافظات وتغذية بحيرة الثرثار بأكثر من 200 مليون متر مكعب، بعد انقطاع التغذية لعدة مواسم ودعم مناطق الأهوار وزيادة نسب الإغمار فيها. علاوة على تحسين بيئة شط العرب ودفع اللسان الملحي عبر توجيه كميات مسيطر منها، فضلا عن تأمين الاحتياجات المائية للري الموسم الشتوي الحالي في معظم المحافظات، مما يدعم الإنتاج الزراعي.

كما اكدت الوزارة في بيانها أن الأمطار والسيول الأخيرة ساهمت بتخفيض الكميات المطلقة من السدود والخزانات وهذا بدوره ساهم بشكل واضح بتعزيز الخزين المائي الحي وإطالة عمره، رغم أن هذه الواردات تشكل تعويضاً محدوداً للفراغ الكبير الناجم عن مواسم الشح المتتالية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأرقام أولية وقابلة للزيادة مع استمرار تأثير المنخفض الجوي وتدفق السيول، على أن يتم إصدار بيان تفصيلي نهائي بعد انحسار تأثير المنخفض بشكل كامل.
