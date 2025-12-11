الهلال الأحمر يوزع مواد غذائية واغاثية لمتضرري السيول في السليمانية وكركوك

وذكرت الجمعية في بيان لها أن فرق قامت بتوزيع المواد الغذائية والاغاثية للعوائل المتضررة فضلا عن القيام متطوعي الهلال الاحمر بتصريف المياه من بعض المباني السكنية في بالسليمانية ومناطق يارمجة وزندانه في .واضاف البيان ان فرقنا الاغاثية باشرت فوراً بتقديم المساعدات الإغاثية والغذائية للعوائل المتضررة، فضلاً عن إرسال عيادة طبية متنقلة الى لتقديم الخدمات الصحية للعوائل النازحة، إلى جانب مشاركة فرق المستجيب الأول وفرق الإنقاذ التابعة لها بالتنسيق مع فرق الدفاع المدني في إنقاذ العوائل التي حاصرتها السيول.