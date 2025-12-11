عبر بطاقات الرواتب.. الإطاحة بشبكة دولية للاحتيال الالكتروني وغسل الأموال

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ ، أنه "تمكّن وبإشراف من الاطاحة بشبكة دولية للاحتيال الالكتروني وغسل الأموال تنشط في عدد من المحافظات العراقية وتمارس عمليات نصب واحتيال على المواطنين عبر استدراجهم برسائل واتصالات وروابط مضللة منتحلة صفة شركات الدفع الالكتروني لإيهام الضحايا بوجود تعاملات مالية حقيقية أو تحديثات لبطاقاتهم الالكترونية".وأضاف، أنه "بعد الحصول على المعلومات الشخصية وبيانات البطاقات الخاصة تعمل الشبكة الإجرامية على سحب الأموال وتهريبها إلى الخارج ثم اعادتها إلى عبر عمليات غسل الأموال".وتابع، أنه "تمت العملية بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبعد متابعة ميدانية وجمع معلومات وأدلة تفصيلية عن تحركات الشبكة ومداهمة أوكارها بناءً على مذكرات قبض قضائية، واسفرت عن اعتقال عدد من عناصرها".