مناشدة جديدة وحلول غائبة.. مشروع صحي قيد التعطيل بسبب ضغوطات وابتزاز والاستجابة بطيئة

وفي وقت سابق، كشف عقد رسمي عن تفاصيل مشروع استثماري لإنشاء مستشفى تخصصي في . وأكدت مصادر أن المستثمر المكلّف بتنفيذ المشروع تعرّض لضغوط وابتزازات بعد توقيع العقد، الأمر الذي يهدد بإيقاف المشروع بالكامل.وتُظهر وثيقة “عقد المساطحة” أن المشروع يتضمن إنشاء مستشفى تخصصي بسعة (25) سريراً على قطعة أرض واقعة ضمن حدود بلدية ، تعود ملكيتها إلى نادي الرياضي (الطرف الأول في العقد).وقد أبرم العقد بين الدين الرياضي بصفته الطرف الأول (المُساطِح)، ومثله رئيس الهيئة الإدارية للنادي عثمان، وبين المستثمر موسى رافد بصفته الطرف الثاني (المُساطَح له).وتم تحديد مدة المساطحة بـ(25) سنة تبدأ من تاريخ التسجيل الرسمي للعقد لدى الدائرة المختصة.وأكدت مصادر مطلعة أن المستثمر موسى رافد عبد الصاحب يتعرض حالياً لضغوط وابتزازات غير قانونية بعد توقيع العقد، بهدف عرقلة أو إيقاف المشروع الذي من شأنه أن يخدم القطاع الصحي.وتشير الوثيقة إلى أن العقد ينص على فرض غرامات مالية على المستثمر في حال عدم استكمال إنشاء المستشفى أو التأخر عن المدة المحددة البالغة سنتين، ما يجعل العرقلة الخارجية تهديداً مباشراً له.وقال المستثمر في تصريح لـ” نيوز” إنه تعاقد مع نادي صلاح الدين لإنشاء المستشفى في منطقة ببغداد، بعد دخوله المزايدة ودفعه الإيجار، لكنه فوجئ بإلغاء العقد دون علمه.وأضاف أنه عند مراجعته لمعرفة سبب عدم إبلاغه، تبيّن أن النادي أبلغ شخصاً متوفياً منذ عام 2014. وأشار إلى أنه تعرض لابتزاز علني، إذ لم يسلمه النادي الأرض ويرفض تسجيلها في ، رغم أن المشروع سينفذ في بغداد، فيما بقي طعن إلغاء العقد عالقاً لدى محاكم صلاح الدين التي تمتنع عن نقل القضية إلى العاصمة.وكشف المستثمر أن النادي طالبه ببيع الأرض لمستثمر كردي دون معرفة الأسباب.وطالب ومجلس بالتدخل لحمايته وضمان حقوقه وعدم السماح بعرقلة المشروع عبر أساليب الضغط والابتزاز