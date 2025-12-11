الصفحة الرئيسية
واشنطن تعرض مكافأة لأي معلومات عن زعيم عصابة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549711-639010651787281292.jpeg
مناشدة جديدة وحلول غائبة.. مشروع صحي قيد التعطيل بسبب ضغوطات وابتزاز والاستجابة بطيئة
محليات
2025-12-11 | 10:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
87 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
لا تزال قضية المشروع الاستثماري لإنشاء مستشفى تخصصي في
بغداد
تراوح مكانها، وسط تعطيل مستمر بسبب رفض القضاء في
صلاح الدين
الموافقة على نقل موقع العقد إلى العاصمة، وذلك نتيجة ضغوط تمارسها إدارة
نادي صلاح
الدين الرياضي لمنع نقل مساطحة الأرض.
وفي وقت سابق، كشف عقد رسمي عن تفاصيل مشروع استثماري لإنشاء مستشفى تخصصي في
بغداد
. وأكدت مصادر أن المستثمر المكلّف بتنفيذ المشروع تعرّض لضغوط وابتزازات بعد توقيع العقد، الأمر الذي يهدد بإيقاف المشروع بالكامل.
وتُظهر وثيقة “عقد المساطحة” أن المشروع يتضمن إنشاء مستشفى تخصصي بسعة (25) سريراً على قطعة أرض واقعة ضمن حدود بلدية
الكرخ
، تعود ملكيتها إلى نادي
صلاح الدين
الرياضي (الطرف الأول في العقد).
وقد أبرم العقد بين
نادي صلاح
الدين الرياضي بصفته الطرف الأول (المُساطِح)، ومثله رئيس الهيئة الإدارية للنادي
محمد خليل
عثمان، وبين المستثمر موسى رافد
عبد الصاحب
بصفته الطرف الثاني (المُساطَح له).
وتم تحديد مدة المساطحة بـ(25) سنة تبدأ من تاريخ التسجيل الرسمي للعقد لدى الدائرة المختصة.
وأكدت مصادر مطلعة أن المستثمر موسى رافد عبد الصاحب يتعرض حالياً لضغوط وابتزازات غير قانونية بعد توقيع العقد، بهدف عرقلة أو إيقاف المشروع الذي من شأنه أن يخدم القطاع الصحي.
وتشير الوثيقة إلى أن العقد ينص على فرض غرامات مالية على المستثمر في حال عدم استكمال إنشاء المستشفى أو التأخر عن المدة المحددة البالغة سنتين، ما يجعل العرقلة الخارجية تهديداً مباشراً له.
وقال المستثمر في تصريح لـ”
السومرية
نيوز” إنه تعاقد مع نادي صلاح الدين لإنشاء المستشفى في منطقة
حي العامل
ببغداد، بعد دخوله المزايدة ودفعه الإيجار، لكنه فوجئ بإلغاء العقد دون علمه.
وأضاف أنه عند مراجعته لمعرفة سبب عدم إبلاغه، تبيّن أن النادي أبلغ شخصاً متوفياً منذ عام 2014. وأشار إلى أنه تعرض لابتزاز علني، إذ لم يسلمه النادي الأرض ويرفض تسجيلها في
التسجيل العقاري
، رغم أن المشروع سينفذ في بغداد، فيما بقي طعن إلغاء العقد عالقاً لدى محاكم صلاح الدين التي تمتنع عن نقل القضية إلى العاصمة.
وكشف المستثمر أن النادي طالبه ببيع الأرض لمستثمر كردي دون معرفة الأسباب.
وطالب
رئيس الوزراء
ومجلس
القضاء الأعلى
بالتدخل لحمايته وضمان حقوقه وعدم السماح بعرقلة المشروع عبر أساليب الضغط والابتزاز
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
ضغوط وابتزاز تهدد مشروع إنشاء مستشفى ببغداد ومطالبات بتدخل القضاء ورئيس الوزراء (وثائق)
04:59 | 2025-12-02
البنك المركزي يتحدث عن مشروع الدينار الرقمي: قيد التنفيذ
12:50 | 2025-12-02
سلوك صادم.. تهديد صحي للبشر بسبب فئران أوروبا
12:10 | 2025-11-26
عاصفة جدل بسبب غياب رونالدو عن بوستر "فيفا" لمونديال 2026
12:40 | 2025-11-20
مستشفى
بغداد
صلاح الدين
مساطحة
ابتزاز
مجلس القضاء الأعلى
التسجيل العقاري
القضاء الأعلى
السومرية نيوز
رئيس الوزراء
مجلس القضاء
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غدٍ الخميس بسبب الأمطار – عاجل
محليات
32.53%
08:12 | 2025-12-10
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غدٍ الخميس بسبب الأمطار – عاجل
08:12 | 2025-12-10
أول تعليق لمدرب العراق بعد الخسارة من الجزائر
رياضة
24.95%
15:00 | 2025-12-09
أول تعليق لمدرب العراق بعد الخسارة من الجزائر
15:00 | 2025-12-09
اليكم المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غداً
محليات
21.74%
11:32 | 2025-12-10
اليكم المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غداً
11:32 | 2025-12-10
المنتخب الاولمبي يجتاز الامارات بهدف ويتأهل للدور القادم من كأس الخليج
رياضة
20.78%
09:12 | 2025-12-10
المنتخب الاولمبي يجتاز الامارات بهدف ويتأهل للدور القادم من كأس الخليج
09:12 | 2025-12-10
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
مايك السومرية
الشيخ د. خالد الملا - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٦ | season 1
15:00 | 2025-12-10
مايك السومرية
الشيخ د. خالد الملا - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٦ | season 1
15:00 | 2025-12-10
من الأخير
منصات تزعزع النظام.. وذكرى النصر بلا مراجعة - من الأخير م٢ - حلقة ٩٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-10
من الأخير
منصات تزعزع النظام.. وذكرى النصر بلا مراجعة - من الأخير م٢ - حلقة ٩٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-10
Live Talk
المرأة العراقية تلهم العالم - Live Talk - الحلقة ١٧٨ | 2025
10:30 | 2025-12-10
Live Talk
المرأة العراقية تلهم العالم - Live Talk - الحلقة ١٧٨ | 2025
10:30 | 2025-12-10
52 دقيقة
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
52 دقيقة
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
مايك السومرية
الشيخ د. خالد الملا - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٦ | season 1
15:00 | 2025-12-10
مايك السومرية
الشيخ د. خالد الملا - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٦ | season 1
15:00 | 2025-12-10
من الأخير
منصات تزعزع النظام.. وذكرى النصر بلا مراجعة - من الأخير م٢ - حلقة ٩٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-10
من الأخير
منصات تزعزع النظام.. وذكرى النصر بلا مراجعة - من الأخير م٢ - حلقة ٩٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-10
Live Talk
المرأة العراقية تلهم العالم - Live Talk - الحلقة ١٧٨ | 2025
10:30 | 2025-12-10
Live Talk
المرأة العراقية تلهم العالم - Live Talk - الحلقة ١٧٨ | 2025
10:30 | 2025-12-10
52 دقيقة
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
52 دقيقة
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
محافظة بغداد تقرر تمديد استقبال معاملات العقود (وثيقة)
12:45 | 2025-12-11
طقس العراق.. تحذير من موجات ضباب كثيف غداً
12:32 | 2025-12-11
حادث سير على جسر الجادرية.. ركاب (كيا) تعرضوا لاصابات (فيديو)
11:12 | 2025-12-11
نينوى.. الاطاحة بمتسللين حاولا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية
11:01 | 2025-12-11
القبض على 8 اجانب مخالفين لشروط الاقامة شرقي بغداد
10:59 | 2025-12-11
عبر بطاقات الرواتب.. الإطاحة بشبكة دولية للاحتيال الالكتروني وغسل الأموال
10:08 | 2025-12-11
