القبض على 8 اجانب مخالفين لشروط الاقامة شرقي بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "قوة امنية من شرطة القت القبض على 8 اشخاص من جنسيات اجنبية مختلفةمخالفين لشروط الاقامة ضمن شرق العاصمة".واشارت الى انه "تم ايداعهم التوقيف ونقلهم الى الموقف الخاص بالعمالة الاجنبية".