طقس العراق.. تحذير من موجات ضباب كثيف غداً

حذرت للانواء الجوية والرصد الزلزالي في ، الخميس، من تدني الرؤية بسبب الضباب الكثيف صباح يوم غد.

وجاء في تقرير جوي لقسم التنبؤ الجوي، تحذير من تدني الرؤية الافقية بسبب تشكل موجات ضباب كثيف الى متوسط الشدة خلال ساعات فجر وصباح يوم الجمعة. ودعا التقرير الى الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة خصوصا الطرق الخارجية. أدناه تفاصيل التقرير..

