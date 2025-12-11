محافظة بغداد تقرر تمديد استقبال معاملات العقود (وثيقة)

قررت ، الخميس، تمديد فترة استقبال معاملات تعيينات العقود في المحافظة.

وقالت المحافظة في بيان، "استناداً لتوجيهات ، وتنظيما لسير العمل في الوحدات الإدارية، تقرر تمديد فترة استلام معاملات الفائزين بتعيينات العقود لغاية يوم الأحد الموافق 14/ 12/ 2025، وتحديد موعد إرسال القوائم النهائية".

أدناه وثيقة صادرة من المحافظة..