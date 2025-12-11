في بغداد.. السيطرة على حريق اندلع داخل مبنى سينما

أعلنت ، الخميس، عن السيطرة على حريق اندلع داخل مبنى سينما .

وقالت المديرية في بيان، "نجحت فرق الدفاع المدني في السيطرة الكاملة على حريق شب داخل مبنى سينما ، الذي يتكون من أربعة طوابق ويستخدم كمخزن للملابس المستعملة، في منطقة الباب الشرقي ".

وأضافت "استنفرت فرق الدفاع المدني في جانب ، مستعينةً بعجلات من طرازات حديثة مع زج عجلة السلم من أجل إخماد النيران في الطوابق العليا من المبنى".

وأشارت الى أن " قامت بإحالة مبنى السينما إلى جلسة الفصل وفقاً لقانون الدفاع المدني، نظراً لافتقاره لمستلزمات الإطفاء ومخالفته لتعليمات السلامة ومتطلبات الدفاع المدني"، مضيفة "قد تم تحويل نشاط المبنى من دار للسينما إلى مخازن فوضوية لا تستوفي شروط السلامة".