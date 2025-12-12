المرور توجه تحذيرات للسائقين في عموم العراق

ودعت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، جميع السائقين إلى "توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة نظرًا لتعرض اغلب مدن بلدنا الى موجة ضباب تؤثر على الحركة المرورية داخل المدن وخارجها على الطرق الخارجية والطرق السريعة ".وحددت المديرية 5 إرشادات مرورية كالاتي:" القيادة بحذر وخفض السرعة وتجنب السرعة العالية، تجنب الفرملة المفاجئة عند القيادة على الطرق وخصوصا الخارجية لتجنب فقدان السيطرة على المركبة، زيادة مسافة الأمان حيث يوصى بترك مسافة أكبر من المعتاد بين المركبات، في حال انخفاض مدى الرؤية بسبب الضباب تشغيل الأضواء الأمامية والخلفية واستخدام الإشارات التحذيرية عند الضرورة، بالإضافة الى ان عدم استخدام مثبت السرعة قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المركبة في الحالات الطارئة".وأضافت المديرية: "لذا نهيب بجميع السائقين الالتزام بهذه الإرشادات واتخاذ الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق".