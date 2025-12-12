أمطار غزيرة لمنتصف الأسبوع القادم تتوسطها استراحة قصيرة

– محلي

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، استمرار تساقط الأمطار لمنتصف الأسبوع القادم، فيما اشارت الى اقتراب احدى المحافظات درجة الانجماد.



وأضافت ان "طقس الاحد المقبل سيكون غائما جزئيا واحيانا غائما مع فرصة لتساقط الامطار الخفيفة في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية". وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد السبت سيكون غائما جزئيا في بعض أماكن المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط الأمطار الخفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا اما في يكون غائما مع تساقط الامطار الخفيفة المتوسطة الشدة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في "، مبينة ان "طقس يوم الأحد المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم وتشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم".وأضافت ان "طقس الاحد المقبل سيكون غائما جزئيا واحيانا غائما مع فرصة لتساقط الامطار الخفيفة في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية".

وأكدت ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون غائما على العموم مع تساقط امطار متوسطة الشدة الى غزيرة أحيانا تكون رعدية في أماكن متعددة من البلاد ودرجات الحرارة تنخفض قليلا على العموم عن اليوم السابق".

وذكرت ان "درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غد السبت ستكون في وذي قار 21 وفي وديالى والانبار 17 وفي 13 ودهوك 12 والسليمانية 9، اما درجات الحرارة الصغرى ستكون في البصرة وذي قار 10 وبغداد والانبار 13 ودهوك 8 واربيل 7 والسليمانية 5".