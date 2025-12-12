العراق يسجل 8 وفيات واصابات نتيجة السيول

ونقلت عن مصدر في مديرة العمليات والخدمات الطبية الطارئة بالوزارة قوله إن "عدد حالات الوفاة الناجمة عن السيول وتقلبات المناخ للمدة ما بين 9 الى 11 كانون الأول بلغ (6) وفيات فيما بلغ عدد الإصابات (2)".وأشار الى أن " سجلت حالتي وفاة وإصابة واحد، فيما سجلت حالتي وفاة، وسجلت إصابة واحدة، وكذلك الأمر بالنسبة لمحافظة ، فيما سجلت إصابة واحدة".وذكر المصدر أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ (30) منتسباً في تابع لقطاع للرعاية الصحية الأولية في "، مشيراً الى أن "أسباب الحوادث تنوعت ما بين غرق وصعقة كهربائية أو سقوط منزل جراء العواصف المطرية القوية".