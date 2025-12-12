عطلة في الأسبوع القادم.. حقيقة ذلك؟

ووفقا لهيئة الانواء الجوية فان هذه اللامطار ستكون بين متوسطة الشدة الى غزيرة قد تسبب السيول وتغلق الطرق كما حصل في الامطار الأخيرة التي شهدتها البلاد وتسببت بغلق الطرق وتعطيل الدوام الرسمي في عدد من المحافظات التي شهدت سيولا.وبحسب فان "السيول والامطار الأخيرة تسببت بوفاة واصابة 8 مواطنين توزعوا بواقع حالتي وفاة وإصابة واحد في ، فيما سجلت حالتي وفاة، وسجلت إصابة واحدة، وكذلك الأمر بالنسبة لمحافظة ، فيما سجلت إصابة واحدة".الا ان الكثير من المواطنين وخاصة الموظفين يتساءلون بإمكانية اعلان خلال الأسبوع القادم لتفادي حصول كوارث قد تسبب بتسجيل وفيات او إصابات.فيما طالب اخرون بتعطيل الدوام الرسمي للمدارس حفاظا على أرواح الطلاب.وما تزال فرق البلدية والدفاع المدني ووزارة الكهرباء مستنفرة اثر التوقعات بهطول امطار غزيرة قد تسبب حصول كوارث كما حصل في السابق من خلال سقوط الاسلاك الكهربائية في الشوارع المغرقة بالمياه مما تسبب بصعقات مميتة للمواطنين او الحيوانات التي تمر قربها.