الضباب الكثيف يوقف الرحلات بمطار البصرة

وقال اعلام المطار في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، انه "تم إيقاف الحركة الجوية في مؤقتاً بسبب حالة الضباب الكثيف، لحين تحسن مدى الرؤية واستئناف العمليات بشكل آمن".ويوم امس توقفت في مطارات والنجف والسليمانية لمدة 12 ساعة بسبب الضباب وسوء الأحوال الجوية.